Menus des athlètes : le défi de la plus grande cantine du monde

Lionel Plasmans, un agriculteur du Val-d'Oise, a désormais ses plants de pommes de terre. Il les plantera bientôt dans le champ de la Ferme de Vaulerand où passeront les dix tonnes de pommes vapeur du village olympique. Mais pour cela, Lionel a dû ajuster son calendrier. L’ambition pour les JO, c'est de cuisinier un tiers de produits bios, 80% d’origine française, c'est en tout cas l'objectif, et 25% à moins de 250 kilomètres. Carrefour, l’enseigne fournisseur de tous les aliments, compte bien profiter des projecteurs braqués sur Paris 2024. Et voici quelques-uns des 550 plats proposés aux sportifs. Ils ont été révélés cette semaine, conçus notamment par Carole Galissant, une nutritionniste qui a adapté toutes les recettes aux habitudes alimentaires des 206 délégations. Les Canadiens, eux, ne voulaient pas de gluten. Les fédérations asiatiques exigeaient du kimchi, un plat de légumes fermentés, bref, un casse-tête. La nouveauté de ces JO, c'est surtout la diminution de la viande dans les menus. Concrètement, il y aura donc 60% de plats végétariens proposés au public et 30% parmi les plats chauds dans le village olympique, comme ce dahl en image, spécialité du chef. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Q. Fichet, D. Piereschi