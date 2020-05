Mer, campagne ou montagne : le match des vacances d’été en Normandie

Le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré jeudi dernier que les Français pourraient partir en vacances partout dans l'Hexagone cet été. Certains choisiront l'air iodé du littoral, d'autres celui des prairies et des forêts à la campagne. Quelle destination aura la cote auprès des vacanciers ? Découvrez quelques indices du côté de la Normandie dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.