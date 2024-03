Mer d'Iroise : ils sauvent les bébés phoques

Il est à la fois discret, mais aussi très curieux dans son milieu naturel. Le phoque gris est un animal emblématique de la mer d'Iroise. Il serait plus de 300 mammifères à s'épanouir entre des ilots au large du Finistère. Ils y trouvent une nourriture abondante, mais également la colère des tempêtes de l'hiver. Une saison où la mer et les vagues se déchainent sur le littoral, et malheureusement, où les échouages de phoques sont plus nombreux. L'équipe de soigneurs reçoit chaque année une trentaine de signalements. Ce sont principalement des jeunes phoques épuisés qui viennent trouver refuge sur les plages, les rochers voire des parkings. Amaigris ou parfois blessés, ils sont pris en charge par les agents de l'Office français de la biodiversité, mais aussi par l'association d'Océane Guyomard. Elle est souvent aidée par les pompiers, comme ce jour-là. Certaines victimes sont amenées d'urgence à Brest (Finistère) dans les locaux d'Océanopolis où se trouve l'un des plus importants centres de soins de France, et où une trentaine de phoques gris sont soignés chaque année. Le taux de survie est de 80%. Après les soins en clinique, les phoques vont dans des bassins de réhabilitation avant d'être relâchés en mer, leur milieu naturel. TF1 | Reportage M. Pirckher, C. Ebrel, J. Denniel