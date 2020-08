Mer ou campagne : qui a fait le plein cet été ?

Si le bruit des vagues nous évoque toujours les vacances, le littoral bondé nous a poussé à aller à la campagne. En Lozère, une propriétaire de deux gîtes, installée dans un village près des gorges du Tarn depuis dix ans, aurait fait pratiquement du 100% pour juillet et août. C'est le calme qui fait recette. Souvenirs locaux et activités de pleine nature connaissent un succès inattendu dans le département. Sur la côte, la saison est plus houleuse. Le camping Les Roquilles à Palavas-les-Flots (Hérault), qui compte 750 emplacements, n'affiche pas complet cet été. Son responsable estime une baisse de la fréquentation entre 15% et 20% en juillet par rapport à 2019. Un bilan décevant que l'on retrouve également chez certains commerçants.