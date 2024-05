Mer Rouge : la Marine nationale en première ligne face aux Houthis

Une frégate française en pleine mer, à mi-chemin entre la péninsule arabique et la côte africaine. A bord, 170 marins engagés dans une mission : protéger le trafic maritime qui transite au large du Yémen. Le commandant Xavier Bagot, qui nous accueille à bord, est sous pression 24 heures sur 24. Depuis plusieurs mois, les Houthis, alliés de l'Iran dans la région, visent les navires qui sont à leur portée. Le commandant n'a pas le temps de finir son explication qu'une alerte est déjà donnée. Deux missiles ont été lancés, dit la radio du bord. Les engins sont encore loin au-dessus des côtes, mais chacun doit rapidement se mettre en place pour suivre leur trajectoire. Si le tir a visé un autre secteur cette fois-ci, les navires de commerce qui croisent en mer Rouge réclament de plus en plus de protection. Le contact est pris avec deux d'entre eux, qui souhaitent voir la frégate française les accompagner. Les deux navires seront bien là, au rendez-vous, le lendemain matin, navigant à distance rapprochée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, G. Parrot, S. Reine