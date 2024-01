Mer Rouge : les États-Unis et le Royaume-Uni ripostent contre les Houthis

Hier, 11 janvier dans la soirée, quelque part en mer Rouge, des porte-avions américains décollent vers le Yémen. Leur mission est de détruire plusieurs bases de lancement de missiles, des radars et des drones. Quelques instants plus tard, le résultat de ces frappes américaines, soutenues par le Royaume-Uni, passe à la télévision yéménite. Ces dernières semaines, 27 navires de commerce ont été attaqués dans une zone stratégique, le détroit du Bab-el-Mandeb, passage de l'Asie vers l'Europe. Les hommes armés sont des Houthis, des rebelles qui contrôlent 30 % du Yémen, et soutiennent le Hamas dans la guerre contre Israël. Cet après-midi, au Yémen, des manifestants par milliers contrent ces frappes américaines. Le mot d'ordre est de ne pas plier tant qu'Israël mène des combats à Gaza. Mais ces frappes américaines s'adresseraient en fait à l'Iran, acteur régional de premier plan, ennemi juré d'Israël, et fournisseur d'armes des rebelles yéménites. Les navires de commerce se déroutent. Quinze jours de trajet supplémentaire, et un coup multiplié par deux, déjà des ruptures d'approvisionnement, comme l'usine allemande de Tesla, à l'arrêt. TF1 | Reportage F. De Juvigny