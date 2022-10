Mer Rouge : plongée avec les dugongs

Le dugong est un herbivore marin de trois mètres de long et pesant près de 500 kilos. Un mammifère discret vivant dans les mers chaudes, difficile à observer dans son milieu naturel. Pour y parvenir, nous devons prendre le bateau. Bouteille d'oxygène, combinaison de plongée, palmes, ... Nous partons à sa rencontre dans une baie qui fait face au désert. Deux dugongs y vivent. Nos guides les connaissent bien. Ils nagent avec eux depuis plus de dix ans. C'est une femelle de trois mètres de long que nous avons retrouvée. Nous l'avons suivi à distance pour ne pas l'effrayer. C'est un animal très peureux et à l'ouïe très fine. Devant nous, il se met à brouter les herbes marines à 18 mètres de profondeur. D'où son surnom, la vache des mers. Son museau est tourné vers le bas pour mieux arracher la nourriture. Il se sert de ses nageoires pour marcher sur le sol sableux. L'animal a évolué au cours des siècles et s'est adapté. Notre moniteur de plongée fait le signe de ne pas le toucher pour ne pas le stresser. L'observer de loin permet de mieux le comprendre. Au large de Marsa Alam, ils seraient neuf ou dix, tout au plus. Une colonie surveillée par les autorités locales. Longtemps chassée par les hommes pour sa chair et son huile, la population des dugongs est en chute libre dans le monde. Dans certaines régions, comme en Méditerranée, ils ont complètement disparu. Ils seraient, au total, entre 40 000 et 60 000. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé.