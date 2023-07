Mercantour à vélo : une route à couper le souffle !

Ils roulent vers les sommets, sur une piste qui serpente sur les crêtes à 2 000 mètres d'altitude qui longe la frontière entre l'Hexagone et l'Italie. Ouverte seulement l'été et interdite aux véhicules motorisés deux jours par semaine, c'est le paradis pour ces randonneurs en VTT électriques, en images. Ils sont presque seuls au monde, au milieu des paysages somptueux du massif du Mercantour. La Haute Route du Sel doit son nom aux caravanes de muletiers, qui pendant des siècles ont transporté des marchandises entre la mer Méditerranée et le Piémont, au nord de l'Italie. Avec notre guide, nous roulons en direction du Col de Tende. Sur la route, il faut parfois slalomer entre les vaches et ce sont elles qui ont la priorité. Prendre le temps de remonter le temps. Tout au long de cet itinéraire, parfois vertigineux, le passé ressurgit. Ces imposantes constructions, en images, datent de la fin du XIXe siècle, ce sont des forts militaires italiens. Nos équipes se sont approchés du fort central et de ses casemates. Ce sont des bâtiments qui s'apparentent à un immense vaisseau fantôme posé sur la montagne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde