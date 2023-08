Mercantour, la vallée des merveilles

Sur les sommets du parc du Mercantour, à plus de 2 000 mètres d'altitude, on voit un cirque glaciaire qui s'est formé il y a plusieurs millions d'années. Fonte des glaces et tempêtes ont façonné des montagnes et des rochers patiemment gravés par les hommes préhistoriques à l'âge du bronze. Pourquoi réaliser 40 000 gravures dans cet environnement rude et minéral ? Les gravures évoquent la vie quotidienne des bergers, mais aussi des divinités. Elles n'ont sûrement pas été faites là par hasard. Après quatre heures de marche, cette rencontre avec l'histoire émeut les randonneurs. Si les hommes du néolithique sont venus dans cet endroit, c'est peut-être à la recherche de l'eau. Partout dans la vallée, on voit des lacs et une roche riche en minerais qui attire les éclairs. Aujourd'hui, c'est le paradis des randonneurs, car le soleil est au beau fixe. Le soir venu, ils sont très nombreux à venir dîner au refuge de la vallée. Le bivouac n'est autorisé que la nuit dans des endroits délimités. Les gardes du parc national du Mercantour y veillent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Guido, B. Taïb