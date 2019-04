Mères célibataires : comment garantir le versement des pensions alimentaires ?

En 2019, on en compte 1,5 million de mères célibataires dans l'Hexagone. Leur situation est d'autant plus difficile que la pension alimentaire à laquelle elles ont droit, en moyenne 170 euros par mois, ne leur est pas toujours versée. Pour en bénéficier, certaines ont recours à l'Aripa, une agence de la Caisse d’allocations familiales spécialement dédiée au recouvrement des pensions alimentaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.