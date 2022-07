Mers et océans : pourquoi les températures grimpent ?

Sur la plage de Trouville en Normandie, tous les matins, un sauveteur secouriste va prendre la température de l’eau pour effectuer des relevés. Et ce lundi 25 juillet encore, le résultat ne ressemble pas vraiment à ce qui était la règle, il y a encore quelques saisons. Le phénomène est particulièrement probant. Le réchauffement de l'eau dans la Manche et sur la côte atlantique est entre un et deux degrés de plus que habituellement. En Méditerranée, c’est jusqu’à cinq degrés de plus. On appelle cela une canicule marine. Phénomène analysé à Brest, à l’Océanopolis, où l’on pointe un responsable principal : "nos activités humaines produisent beaucoup de gaz à effet de serre", a souligné le médiateur scientifique Lionel Feuillassier. Pour être plus précis, c’est plus de 90% du surplus de chaleur qui est absorbé par les océans. Avec, comme conséquence, une élévation continue du niveau des mers, la disparition de tout un écosystème, sans oublier un accroissement de l’humidité de l’air, avec à la clé de puissants ouragans et tempêtes. Ces conséquences, disent les experts, vont s’inscrire dans la durée, pour des décennies, voire des siècles. TF1 | Reportage F.X. Ménage, Q. Fichet