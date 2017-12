Message de Noël : la reine Elizabeth II rendu hommage aux victimes des attentats

Dans son message de Noël diffusé ce lundi, Elizabeth II a rendu hommage aux victimes des attentats de Londres et de Manchester. La reine a également déclaré être impatiente d'accueillir de nouveaux membres dans la famille royale. Elle faisait référence au nouveau bébé attendu par Kate Middleton et au futur mariage du prince Harry avec l'actrice Meghan Markle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.