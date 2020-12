Messes de Noël : les fidèles s'adaptent aux contraintes sanitaires

Paniers de basket rangés, parquet couvert de moquettes... Ce soir, le palais des sports de Levallois-Perret fait office de cathédrale. Une messe de Noël inédite. Les fidèles sont conquis. "C'est convivial, on peut accueillir tout le monde et fêter Noël ensemble. C'est une excellente initiative", disent-ils. En plus du gel, hydroalcoolique et des masques, il y a des règles à respecter : deux places entre chaque personne ou famille et un banc sur deux occupé. Les rituels liturgiques ont aussi dû être ajustés : pas de distribution de vins. L'hostie est portée directement aux fidèles. Pour éviter la propagation du virus, l'église de Dinard, elle, a tout misé sur Internet. La messe ce soir a eu lieu sans public, mais elle était retransmise en direct sur sa chaîne YouTube. Stratégie différente à Montpellier. Il y a cinq messes ce jeudi contre trois habituellement. Elles sont organisées par tranche d'âge. À 16 heures, premier créneau, celui des familles dont les enfants ont moins de six ans. Les deux dernières cérémonies sont prévues à 22 heures et minuit, permises grâce à la levée exceptionnelle du couvre-feu.