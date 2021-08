Messi à Paris : c'est de la folie !

Et enfin, il est apparu. Aéroport du Bourget, à 15h32, les supporters parisiens osent à peine y croire, mais il est là, sous leurs yeux. Sur son t-shirt, la devise du PSG : "ici c'est Paris". Sur place, les télés du monde entier couvrent l'événement en direct, dans une ambiance survoltée. Depuis trois jours, du Bourget au Parc des Princes, des centaines de supporters guettent son arrivée, peu importe les heures d'attente. Certains ont dormi dans leur voiture, d'autres, applications à l'appui, surveillent les horaires des vols privés au départ de Barcelone. Pas question de manquer le décollage pour Paris de la famille Messi ou de rater le passage de la star argentine dans cet hôpital de Neuilly-sur-Seine. Cet après-midi, il y a passé sa visite médicale. Lionel Messi, six fois ballon d'or, est aussi le deuxième joueur le plus suivi au monde, avec 245 000 000 de fans sur les réseaux sociaux. A peine arrivé, son maillot est déjà très convoité. Avec Messi, le PSG vient donc de s'offrir bien plus qu'un joueur, une nouvelle icône commerciale. La suite dans la vidéo ci-dessus.