Mesures annoncées par Emmanuel Macron : que vont-elles coûter et comment les financer ?

Les annonces faites par Emmanuel Macron ce jeudi 25 avril ont un coût. Pour l'instant, le président de la République est resté assez flou sur leur financement. On a donc commencé à faire les comptes et les premières estimations commencent à tomber. Alors que représentent toutes ces mesures ? Comment pourraient-elles être financées ? Qu'en est-il des déclarations du chef de l'État sur le temps de travail ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.