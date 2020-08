Mesures anti-covid : l’exemple de la Suisse

En Suisse, tout est fait pour stopper l'épidémie de Covid-19. Face à la propagation du virus, les autorités ont récemment durci les sanctions. Ainsi, se déplacer dans un restaurant sans masque est désormais passible d'une amende de 10 000 francs suisses, l'équivalent de 9 300 euros. Les restrictions touchent aussi les événements privés tels que les mariages. Et la police peut même y effectuer des contrôles le jour J.