Mesures sanitaires : ces indicateurs scrutés par Emmanuel Macron

À première vue, la situation ne s'améliore guère dans les 19 départements confinés depuis dix jours. C'est un peu juste pour mesurer l'impact des mesures, notamment dans les Hauts-de-France et en Île-de-France, où les taux d'incidence, c'est-à-dire les nouvelles contaminations, poursuivent leur progression. Seule une légère baisse s'amorce à Paris. Pas de quoi rassurer les soignants dans des services de réanimation saturés. En Île-de-France, où 1 525 patients sont ce soir en soin critique, les équipes se préparent à en accueillir 3 470 mi-avril soient davantage que lors de la première vague. Mais d'autres indicateurs sont moins sombres comme le taux de positivité, très stable dans les Hauts-de-France, en légère baisse en Île-de-France et dans les Alpes-Maritimes. Pas d'explosion des appels non plus à SOS Médecins. Au-delà des indicateurs, les épidémiologistes savent aussi que par définition une épidémie reste imprévisible. L'évolution de l'épidémie dans les Alpes-Maritimes en est une parfaite illustration. Le taux d'incidence avait amorcé une chute spectaculaire une semaine avant que les habitants ne soient confinés le week-end, pour brusquement remonter en flèche au moment de l'entrée en vigueur de mesures plus restrictives.