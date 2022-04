Métaux, bois, outils : les vols dans les entreprises explosent

À Château-Renard (Bouches du Rhône), les responsables de l'entreprise ML Logistics ont posé des barbelés pour protéger leur société, des voleurs se sont introduits pour siphonner les réservoirs de deux camions. En tout, 900 litres de gasoil, environ 1 500 euros, ont été perdus en une nuit pour cette société de transport familiale. Pour Céline Miniscalco, la gérante, il n'y a aucun doute. La hausse des carburants fait des entreprises comme la sienne des cibles privilégiées. Il n'y a pas que les carburants qui attirent les voleurs. Les métaux comme le cuivre, l'aluminium, ou ceux contenus dans les catalyseurs des pots d'échappement sont particulièrement visés. A Paris, Telmo Gonçalves, un artisan plaquiste, s'est vu voler l'ensemble de son matériel dans son véhicule alors qu'il était chez un client. Ces matériaux sont très convoités, mais pas seulement. À Moulins-lès-Metz (Moselle) par exemple, Olivier Mea, co-gérant de la brasserie Green Dog’s Beer, n'a pas eu le temps d'ouvrir son établissement. Tous ses équipements ont été volés en pleine nuit. Un préjudice de 12 000 euros et tout ne sera pas pris en charge par l'assurance. Ce patron pense que les voleurs sont des professionnels organisés. Dans la majorité des cas, il s'agit en effet de réseau organisé. Les butins sont la plupart du temps revendus dans les pays d'Europe de l'Est. T F1 | Reportage P. Ninine, C. Gerbelot, C. Eckersley.