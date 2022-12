Météo : 2022, une année folle !

Trente hectares partis en fumée, plus de 4 000 pompiers venus de l'Europe entière combattre les flammes. Les incendies en Gironde, cet été, font partie des plus violents de l'histoire. La dune du Pilat défigurée, des campings entièrement brûlés et dans ce paysage apocalyptique, un couple de miraculés. Nous les avions filmés en septembre dernier. Trois jours plus tôt, les flammes avaient encerclé leur maison, ils n'ont eu d'autre choix que de se réfugier dans la piscine. Trois mois plus tard, ce pêcheur n'a toujours pas repris le travail. Son matériel et ses sept bateaux ont brûlé dans l'incendie, il n'a pas les moyens de les racheter. En Gironde, en Bretagne, mais aussi en Isère, les incendies ont ravagé 72 000 hectares cette année, un record depuis 2003. Mais la France a aussi connu de violentes tornades. Octobre dernier, à Bihucourt, dans les Hauts-de-France, un village dévasté, fantôme. Pas de victime, mais des centaines d'habitations en partie détruites par cette tornade. Elle avait arraché le toit de la maison de Catherine, contrainte de partir vivre chez son fils. Deux mois plus tard, elle vit toujours chez son fils. Catherine vient tout juste d'obtenir le permis de construire pour son toit. Elle va devoir prendre son mal en patience. TF1 | Reportage J. Cressens, E. Jarlot, C. Sebire