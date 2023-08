Météo à Val Thorens : de la canicule... À la neige !

Une bataille de boules-de-neige au mois d'août, les vacanciers n'en croient pas leurs yeux. "Clairement on était en short, tee-shirt et là ce matin, on levait le rideau et tout blanc, on s'est cru au mois de décembre.", affirme un vacancier. Il y a quatre jours, le thermomètre frôlait les 28 degrés à Val Thorens, aujourd'hui, il fait à peine zéro. Certains souffrent du choc thermique, comme l'exprime un autre vacancier qui vient d'arriver sur place " Je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi ou alors d'aller voir les magasins qui restent pour acheter une veste. Je viens d'Avignon où on était à 39, 40 degrés et là, j'arrive ici en même pas quatre heures de route, on perd 35 degrés." Les habitants doivent déblayer plus de quinze centimètres de neige, des quantités très rares en été. La semaine dernière, les sportifs montaient à vélo, mais aujourd'hui, les pneus neige sont obligatoires. Tout le monde a adapté son programme. La neige devrait tomber jusqu'à demain 29 août, avant un retour aux normales de saison en fin de semaine. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand