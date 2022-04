Météo : alerte aux vents violents dans le Tarn et la Haute-Garonne

Les rafales sont déjà puissantes, alors en prévision de la nuit qui s'annonce encore plus mouvementée, dans son jardin, une habitante de Dourgne (Tarn), a attaché tout ce qu'elle pouvait. Pour son panneau solaire, il est déjà trop tard. Celui-ci, à cause du vent, s'est arraché et s'est plié. Donc elle l'a accroché le temps que ce soit arrangé. À l'annonce de ces vents violents, Jérôme Curvale, météorologue amateur, a installé une station météo pour suivre en temps réel l'évolution de la situation. Selon les explications de ce dernier, le vent se renforce depuis le début d'après-midi. Entre 13h et 14h, il était à 100 km/h. Et depuis 16 h, il souffle autour de 120 et 130 km/h maximum. Et comme ce lundi, le phénomène arrive à peu près deux à trois fois par an. Dans le village de Dourgne, les habitants, bien que habitués, ne s'attardent pas dehors. Croisée par nos journalistes, l'une d'entre eux dit faire attention même à la portière de sa voiture. Pour l'instant, aucun dégât n'a été recensé. L'alerte orange devrait durer jusqu'à mardi 12 avril à midi. T F1 | Reportage M. Guiheux, P. Michel, P. Mislanghe.