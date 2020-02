Météo : comment expliquer ces tempêtes en série ?

Un énorme anti-cyclone est actuellement présent dans le sud de l'Europe. Sa limite sert de rail à toutes les dépressions ou perturbations. La douceur est également un autre phénomène exceptionnel à cette période de l'année. Les météorologues disent ne jamais avoir vu de masse d'air aussi douce au mois de février. Et le réchauffement climatique y est pour quelque chose. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.