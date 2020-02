Météo : comment expliquer la douceur des températures ?

Ces trois derniers jours, de nombreux records de chaleur sont tombés. À Paris, par exemple, le thermomètre indiquait 13°C ce lundi après-midi. Et dans le Var, il a fait jusqu'à 27°C. Depuis quelques jours, l'installation d'un flux de Sud-Ouest qui fait remonter de l'air très chaud venant d'Afrique du Nord et des Açores est à l'origine de ce phénomène. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.