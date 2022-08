Météo : comment les prévisions sont-elles établies ?

Les relevés de satellite et de radars météo sont transmis à Toulouse. Là-bas, les supercalculateurs de Météo France permettent de faire dix millions de milliards d'opérations par seconde. Cela est considérable, mais un responsable nous explique que c'est nécessaire pour assurer une efficacité. Pourtant, ce sont bien des Hommes qui établissent les prévisions météorologiques ou les vigilances classées par couleur. Ainsi, les prévisionnistes des sept bureaux régionaux de Météo France se posent toujours la même question : quel est le scénario météorologique le plus probable ? Entre les modèles proposés par l'ordinateur, le choix n'est pas automatique. Tout repose sur l'appréciation humaine. Pour les vigilances, il n'y a pas de critères objectifs. Les cartes sont ensuite transmises aux médias qui sont en lien constant avec Météo France. Et pour cause, les vigilances peuvent être déclenchées à tout moment. TF1 | Reportage F. De Juvigny, P. Marcellin.