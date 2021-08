Météo : de l'automne à l'été en un éclair

Depuis juillet, les vacanciers ont compté les jours. Enfin, ils plongent dans l'été. Autour de l'étang de la Ballastière à Hagondange (Moselle), les scènes qui étaient rares au début des vacances se produisent un peu partout. Aujourd'hui, le thermomètre a affiché 29°C au milieu d'une place de Rombas. Un contraste saisissant avec la situation de la semaine dernière. Les choux et les potirons étaient alors les produits stars au même endroit. En Moselle, juillet était le deuxième mois le plus pluvieux depuis 60 ans. Mais aujourd'hui, les parapluies protègent plutôt du soleil. Et les vacanciers s'habillent plus léger. Fini les soupes, le temps est aux plaisirs plus rafraîchissants. Les vendeurs de glaces peuvent enfin respirer. Ils ont connu un début d'été catastrophique. Les autres commerçants voient eux aussi la différence avec le retour du soleil. Les terrasses des bars et des restaurants se remplissent à nouveau et leur caisse aussi. Une augmentation des clients qui se traduira par une hausse de 40 à 50% du chiffre d'affaires journalier. Pour rattraper les pertes, tous comptent sur la présence du soleil jusqu'à octobre. Ce dernier brillera à coup sûr jusqu'à la semaine prochaine.