Météo : des records de chaleur en octobre

Cet après-midi, il faisait 29°C à Mont-de-Marsan, dans les Landes. C'est l'été en plein mois d'octobre. Sur les terrasses, certains clients s'en réjouissent : "c'est détente, c'est bien. On en profite. C'est très agréable, on a posé les vestes et les laines". Les bars, eux, ont dû revoir leur carte. Alors que les prix de l'énergie flambent, certains y voient une bonne nouvelle pour leur porte-monnaie. "On fera des économies de chauffage, je pense que ça va être bon pour tout le monde", lance une dame. Ce n'est pas l'avis d'une autre habitante. Elle s'interroge devant de telles températures en plein mois d'octobre. "Je promène le chien en débardeur, c'est limite chaud. Y a vraiment un problème", dit-elle. Même interrogation à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var. Il faisait déjà 18°C à dix heures ce matin. Il fait encore plus chaud dans l'eau. La température de la mer dépasse les 20°C. Des températures au-dessus de 20°C à la mi-octobre, est-ce inédit ? Non. La preuve avec un bulletin météo du 17 octobre 2018. C'était aussi le cas il y a un an jour pour jour. Ces températures inquiètent les scientifiques. Mais ce qui les préoccupent le plus, c'est la durée de cette vague de chaleur, déjà le cinquième jour. Conséquences du dérèglement climatique, ces épisodes seront à l'avenir de plus en plus fréquents, selon les scientifiques. En attendant, ce mois d'octobre pourrait battre un record, celui du plus chaud jamais enregistré. TF1 | Reportage J. Cressens, V. David et M. Larradet