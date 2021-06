Météo : est-il possible de prévoir plus précisément les orages violents ?

Des cellules orageuses gigantesques qui augurent de pluies diluviennes et de nombreux dégâts. Voici ce qu'une grande partie de la France a vécu cette semaine. Hier, en 24 heures, 7 000 impacts de foudre ont été recensés. Après quinze jours d'intempéries quasi-quotidiennes, beaucoup de Français aspirent à une accalmie. La nuit prochaine, on va enfin se débarrasser de ces orages qui étaient encore sur le flanc Est aujourd'hui. Des perturbations arriveront la semaine prochaine avec certainement encore des orages sur une bonne partie du pays. Grâce aux donnés satellites, les prévisionnistes parviennent à anticiper de plus en plus précisément l'heure et l'endroit où ces phénomènes météorologiques vont frapper. Des données précieuses pour les chasseurs d'orages. S'appuyant sur ces données météo, plusieurs entreprises développent actuellement des systèmes d'alerte, objectif : prévenir les communes et leurs habitants pour qu'ils anticipent les orages, comme à Lyon hier. Tous les professionnels le reconnaissent, plus l'alerte sera localisé et anticipé, plus elle sera efficace pour la population.