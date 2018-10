Météo : comment expliquer ces violents orages ?

Il fait chaud, voire même très chaud pour cette période de l'année. Et c'est aussi le cas dans les régions du Sud. De plus, la mer est anormalement chaude sur le bassin méditerranéen. En effet, la température de l'eau est de 2 à 3°C au-dessus de ce qu'elle devrait être, donnant ainsi naissance à un énorme réservoir d'air chaud et humide. Ce dernier est ensuite poussé vers les terres par les vents marins. En prenant de l'altitude, cet air chaud rencontre de l'air froid et c'est ce qui a provoqué ces violents orages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.