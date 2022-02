Météo : il a fait 19°c degrés au Pays basque

Se prélasser au soleil, faire une partie de pétanque ou construire des châteaux de sable, nous ne sommes pas en été mais en plein mois de février à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le thermomètre indique 20°C. Un couple de Niçois n'a pas hésité longtemps pour se mettre à l'eau. "C'est la première fois qu'on vient sur la côte basque en février. On appréhendait un petit peu la mise à l'eau avec le froid. Mais les conditions sont presque idéales. L'eau est à 12°C. Aujourd'hui exceptionnellement, avec ce grand soleil, on ne met pas de cagoule ni de gants", confie Benoît, vacancier. Une douceur exceptionnelle qui a surpris plusieurs vacanciers. Venu de Toulouse, un couple a décidé d'en profiter pour arpenter la côte basque en VTT. "On a l'impression que ce n'est plus les vacances d'hiver, que c'est déjà les vacances d'été. Il fait beau temps un peu partout dans le sud, mais là, il y a en plus l'air marin. C'est super !", s'exprime François Alazard. Le beau temps est aussi une aubaine pour les professionnels. Depuis sa réouverture en début février, la terrasse d'un restaurant affiche complet. "Lundi midi, on n'a rien fait. C'était désert, il y avait quinze couverts. Aujourd'hui, on fait plus de 100 couverts", indique Thierry Bollati, gérant du Hegoa Café. TF1 | Reportage C. Eckersley, J. Gardet