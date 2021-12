Météo : le grand écart des températures

On pourrait presque ressentir le froid à travers l'écran. Plongé dans le brouillard, figé par le givre, et en plein après-midi, le Puy-de-Dôme entame l'hiver sous des températures négatives. Le thermomètre est resté en dessous de 0°c toute la journée à Maringues. Ses habitants ont déserté le centre-ville. Il est habituellement animé à l'approche du réveillon. Le même froid glacial est retrouvé en Indre-et-Loire. Les plus courageux ont défié le thermomètre descendu à -3°c à Amboise, mais pas sans l'équipement adapté. C'est le cas d'un joggeur croisé par nos reporters. Ce dernier explique qu'on s'habitue au froid et que cela fait du bien au bout d'un moment. À Tours, des agents municipaux n'ont pas d'autres choix que d'affronter le froid. Alors, ils se relaient à l'intérieur de leur voiture. Et tandis que les trois quarts de la France grelottent, les Basques ont le luxe de faire trempette. Il a fait 19°c aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz, sous un ciel d'un bleu insolent. Difficile de croire que nous sommes à deux jours du réveillon de Noël. De quoi donner le tournis aux Jurassiens. Ce mercredi 22 décembre 2021, à La Combe-Noire, il a fait jusqu'à -33°c. C'est un record. T F1 | Reportage S. Chevallereau, G. Frixon, V. David et E. Vinzent.