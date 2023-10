Météo : les agriculteurs inquiets pour leurs récoltes

Récolte terminée, il ne reste dans les arbres que des raisins flétris. Sécheresse, forte précipitation et canicule, la météo de cette année 2023 a engendré des pertes considérables chez Françoise Roch, arboricultrice de Moissac (Tarn-et-Garonne). Moins 20% pour ses raisins de table, alors pas question de laisser ses pommes, au fort besoin en eau, s'abîmer. Manque d'eau aussi sur les parcelles, en Haute-Garonne. Il est impossible pour Laure Serres, céréalière, de travailler le sol. "Tant qu'il n'aura pas plu, on ne peut rien faire sur ce sol-là.", affirme-t-elle. Encore plus de 30°C prévu cette semaine et pas de pluie en vue, l'inquiétude commence à monter. Dans la ferme de Jean-François Doumeng, ce sont les animaux qui souffrent de la chaleur. "Les animaux mangent moins. Du coup, ils produisent moins de lait et avec une qualité un peu moins bonne aussi.", dit-il. Déjà deux ans qu'il fait ce constat. Après s'être séparé d'une vingtaine de vaches en 2022, il a envisagé une autre solution. Pour limiter les pénuries en eau, de nombreuses communes de Haute-Garonne sont soumises à des restrictions, depuis le début de l'été. TF1 | Reportage S. Petit, G. Udron