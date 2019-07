Météo : les prévisions pour les prochains jours

Difficile de faire pire que ce jeudi 25 juillet avec ses folles températures de 40 à 43°C. Une récente étude qui remonte jusqu'à 2000 ans en arrière confirme qu'on n'avait jamais vu cela. Mais à partir de vendredi, la canicule va progressivement céder du terrain, notamment par l'Ouest avec le retour de la pluie et des températures beaucoup plus respirables. Seuls le Nord-Est et le Centre-Est devraient rester en vigilance canicule. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.