Météo : l'été en automne

Beach-volley sur la plage, bronzette et baignade. Ces images ont bien été tournées aujourd'hui 17 octobre à Marseille. On pourrait en douter. Les baigneurs eux-mêmes sont déboussolés. Julie vient de Moselle pour passer quelques jours en famille. Elle a dû ranger ses manteaux et refaire toute sa valise à la dernière minute. Près de 28 degrés au thermomètre, l'été joue les prolongations. Les terrasses font le plein et le soleil fait aussi le bonheur des restaurateurs. “On a plus trop d'hiver. On a du monde sur la terrasse, que ce soit la semaine ou le week-end” affirme Lisa Estienne, directrice du restaurant "le lagon bleu". C'est le même discours chez ce glacier, les cornets se vendent à toute vitesse. Ce climat estival est-il normal au mois d'octobre ? Certains Marseillais se posent la question. "Au niveau de la faune et la flore, c'est quand même inquiétant", lance une vacancière sur les lieux. Aujourd'hui, les températures à Marseille étaient six degrés au-dessus de la moyenne de saison, de ces dix dernières années. TF1 | Reportage P. Géli, F. Miara