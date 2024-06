Météo maussade : déjà les soldes pour les vêtements d’été

Dans l’arrière-boutique de Julie Guégan, la gérante du magasin Les Josettes, il est difficile de se frayer un chemin. Le stock de produits d’été est bien plus abondant que d’habitude et le constat est le même dans les allées du magasin. Elle assure que les clients n’ont pas fui sa boutique, mais ces derniers mois, il n’est pas facile de vendre les robes à fleurs ou les sacs de plage, à tel point qu'elle envisage de brader certains articles deux semaines avant même le début des soldes. Face à cette baisse des ventes, de nombreuses enseignes viennent de passer le cap. Les pastilles de couleurs et leurs alléchantes promotions sont déjà de retour. Le plus souvent, ce n’est même plus nécessaire de fouiner. En ce moment, les promotions viennent directement à vous, sur votre boîte mail. Avec ces stocks importants, les invitations à des ventes privées se multiplient ces derniers jours. Pierre Talamon représente les 30 000 boutiques indépendantes de France. Pour lui, il est impossible de s’aligner sur les promotions des grandes marques, plus de quinze jours avant le début des soldes. Pour retrouver des couleurs, les commerçants espèrent donc le retour du beau temps d’ici le coup d’envoi officiel des soldes, le 26 juin. TF1 | Reportage M. Beringer, A. Mouchard