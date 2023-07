Météo maussade : vacanciers et commerçants font grise mine

À peine 19 degrés l’après-midi, Gaëlle et sa fille ont du mal à s’y habituer. Et les nuits sont encore plus fraîches. D’autres ont été découragés par cette météo. Le camping a vu sa fréquentation baisser de 30% cette année. En juillet, il a plu trois fois plus que l’année dernière. On compte aussi deux degrés de moins. Et c’est comme cela dans tout le nord de la France. La gérante s'inquiète aussi pour son chiffre d'affaires. Séverine s’était habituée aux étés très chauds des dernières années. Pourtant, une semaine plus fraîche au cœur de l’été, cela n’a rien d’anormal. Il n’y a pas que les campings qui s’impatientent. Un glacier lillois attend lui aussi le soleil. Il y a tout de même quelques gagnants. Quand il ne fait pas assez beau pour aller à la plage, un centre de loisir vendéen se remplit. Aux Sables d’Olonne, on compte en moyenne cinq degrés de moins qu’en juillet de l’année dernière. Il devrait y avoir d’autres perturbations en fin de semaine. Aux campings, il faudra sûrement garder les couvertures. TF1 | Reportage V. Lamhaut, M. Monier, Z. Ajili