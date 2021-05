Météo : où est passé le joli mois de mai ?

Par exemple, dans un camping de Saint-Brevin-les-Pins dans la Loire-Atlantique, la piscine a beau être chauffée, mais les touristes n'y sont pas. Les caravanistes les plus aguerris sont équipés. En bord de plage par contre, les vendeurs de glaces ne sont pas à la fête, contrairement aux amateurs de glisse qui comptaient profiter des conditions météo. En moyenne, pour ce mois de mai, on enregistre 20% de précipitations en plus et 2°C de moins par rapport aux normales de saison. Selon Évelyne Dhéliat, chef du service météo de TF1-LCI, "depuis le début du mois, tous les jours, on est en dessous des normales de saison. C'est pour ça qu'on a ce sentiment de fraîcheur. Le vent accentue cette impression de froid". À Paris, aujourd'hui, il fait même 6°C de moins que d'habitude au mois de mai. À cause du vent, les structures gonflables aperçues par nos journalistes étaient à terre. Au bois de Boulogne, les promeneurs défilaient en blousons et avec leur parapluie. En Normandie, la météo ne fait pas rêver davantage, même à Cabourg. Ceci dit, à partir de mercredi, le soleil revient sur le sud et à partir de jeudi, sur toute la France.