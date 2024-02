Météo : peut-on encore se fier aux prévisions ?

Pour beaucoup, c'est devenu une habitude. En 2023, l'application mobile de Météo France a reçu 750 millions de visites. Depuis quelques mois, on a vu fleurir les surprises. Le 10 janvier, pas de neige signalée à Bordeaux alors que la ville est blanche. Le 9 décembre, 28°C affichés à Strasbourg alors que les habitants se couvrent de manteaux. Plus étrange, en Picardie, le 17 janvier, une vigilance orange neige contredite par seulement quelques flocons annoncés. L'application grand public est-elle toujours aussi fiable ? C'est la question posée depuis la mise en service d'une automatisation des prévisions. Un algorithme, le système Alpha, analyse les données sans intervention humaine ou presque. Avant, il y avait dans toute la France sept prévisionnistes qui contrôlaient et affinaient les bulletins. Il n'y en a plus qu'un aujourd'hui. La direction de Météo France répond : "Ces principaux bugs ont été corrigés. Nous continuons à faire évoluer et à améliorer l'outil". Les supercalculateurs ont permis de faire progresser la qualité des prévisions. Mais pour tout ce qui concerne la vigilance, la sécurité civile ou les médias, la part humaine reste importante. Par exemple, les cartes des bulletins météo de TF1 sont établies par les prévisionnistes eux-mêmes. TF1 | Reportage M. Izard, M. Kouho