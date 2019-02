Météo : la planète est-elle devenue folle ?

De la neige à Los Angeles et à Istanbul, des vents violents sur l'île de Malte en méditerranée, l'été en plein hiver à Paris, la fonte des glaces en Antarctique, … Notre planète est en train de vivre des épisodes météorologiques extrêmes. Pour les spécialistes, le réchauffement climatique est à l'œuvre. Mais que se passe-t-il exactement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.