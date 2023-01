Météo : pourquoi ces tempêtes en série ?

La tempête Gérard, aussitôt chassée par la suivante baptisée Fien. Depuis le 1er janvier, il y a déjà deux tempêtes. En moyenne, l'Hexagone en connaît neuf par an. Voici le phénomène : un vent très puissant à plus de 7 000 mètres d'altitude traverse l'Atlantique. L'air froid au nord et l'air chaud au sud s'affronte. Des dépressions se forment. Les tempêtes s'enchaînent. Et cela, n'a rien d'exceptionnel. Pour François Gourand, météorologue, Météo France, "ce n'est pas étonnant de voir des tempêtes qui se succèdent en janvier. On est vraiment au cœur de la saison hivernale qui est tout à fait propice au phénomène tempétueux. Ça arrive si souvent que les tempêtes se succèdent parce qu'une configuration météo qui est favorable pour cela, comme on a eu ces jours-ci". Aucun lien avéré avec le réchauffement climatique. Mais ces tempêtes vont-elles s'installer ? Évelyne Dhéliat, spécialiste météo TF1, rassure en affirmant que "la tempête s'est terminée. Elle va finir de traverser le pays aujourd'hui, et même demain. Puis, dans les prochains jours, ce sera de plus en plus calme, avec de temps en temps quelques flocons possibles en plaine". Et surtout du froid avec des températures en dessous des moyennes de saisons. TF1 | Reportage F. DE Juvigny, H. Dreyfus