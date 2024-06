Météo : pourquoi la France est-elle coupée en deux ?

À Aix-en-Provence, ce mercredi 19 juin, il fait 32°C et les habitants sont en tenue d'été. Pour trouver un peu de pluie, il suffit de se rendre dans la partie nord-ouest de la France. Le pays semble coupé en deux : 32°C à Aix-en-Provence, 31°C à Ajaccio, 33°C à Lyon, mais seulement 20°C à Paris et 18°C à Rennes. Pourquoi un tel contraste ? Sur une carte, on voit une masse d'air froid, appelée une goutte froide, actuellement au Portugal, qui provoque des pluies jusqu'en France et, paradoxalement, crée aussi de fortes chaleurs sur le sud-est. "Le positionnement de cette goutte froide, qui est au niveau du Portugal, force l'air qui est au niveau des régions du Maghreb à remonter en direction de la France", explique Jérôme Lecou, prévisionniste chez Météo France. Cet air chaud apporte aussi du sable, comme le montre un chauffeur de taxi : "ce van, on dirait qu'il arrive du Maroc, il est tassé de sable, le van du Sahara, alors que nous sommes simplement à Aix-en-Provence", ironise un habitant. Rien d'exceptionnel, pourtant. Une normalisation est attendue en fin de semaine. Il fera plus frais au sud et plus chaud au nord, un temps moins surprenant sur l'ensemble de la France. TF1 | Reportage D. Mourgues, S. Prez