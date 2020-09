Météo : pourquoi les records se succèdent

Août 2020 affiche une température moyenne de 22,6°C. C'est 2°C de plus que les normales de saison. Les mois de juin - juillet - août ont été particulièrement chauds et font de tout l'été 2020 l'un des dix étés les plus chauds. Sept d'entre eux sont enregistrés depuis 2003. Globalement, toute l'année 2020 affiche des températures élevées jamais constatées sur une telle période. Et cela a des conséquences notamment sur l'agriculture. On parle de sécheresse dans la plupart des régions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.