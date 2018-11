Météo : les premiers flocons de neige sont tombés

Les premiers flocons sont tombés ce mardi matin dans de nombreux départements. À Mouthe (Doubs), les déneigeuses et les saleuses sont entrées en action. Au Champ du Feu (Bas-Rhin), la saison de ski est lancée. On y prépare les remonte-pentes. Plus au Sud dans le Jura, les commerçants décorent leurs magasins avec la neige. Un Noël avant l'heure ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.