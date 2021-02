Météo printanière : la vie dehors en février !

Une bonne dose de vitamine D à chaque rayon de soleil après un mois de janvier dans le froid, autant dire que ça fait du bien au moral. Ce que confirme une passante rencontrée par nos reporters à Dijon. "Ça fait du bien parce que le fait d'être enfermé, les masques et tout ça, franchement, c'est une bouffée d'air libre" a-t-il dit. Et surtout, on n'hésite pas à sortir les tenues estivales. Un grand soleil et surtout de très belles températures pour un mois de février. Avec 18°, c'est la journée parfaite pour déjeuner dehors. Pour le dessert, ils sont plusieurs à avoir eu la même idée en se baladant dans les rues pavées du centre-ville. L'indétrônable glace au chocolat, qui passe avant notre interview. Et on le comprend. Chez la fleuriste d'à côté, les premières primes vertes séduisent les clients. Dans les parcs, les bancs sont pris d'assaut. Pour les deux femmes que nous avons rencontrées, rien de tel qu'un peu de verdure pour télétravailler. On en profite aussi pour se défouler, avec un match de football pour les parents ou un tour de vélo en solitaire. Il ne vous reste plus qu'à foncer.