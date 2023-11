Météo : quelles prévisions pour les prochaines heures ?

Dans les heures qui viennent, "comme nous allons rester dans un flux d'ouest, vous vous doutez que nous allons encore récupérer des perturbations atlantiques", explique Évelyne Dhéliat. "D'ailleurs, actuellement, on voit très bien un petit amas nuageux qui n'a l'air de rien, mais qui va arriver par le Golfe de Gascogne, demain, sur les régions du sud et surtout sur le sud-ouest", poursuit-elle. "Et puis à l'arrière, il y a un amas beaucoup plus étendu. C'est une perturbation qui, elle, va traverser tout le pays pour la journée de samedi. Donc demain, surtout en Aquitaine, on attend de fortes pluies ; et sur les côtes, des encore violents, jusqu'à 100 km/h par rafales. Donc les trois départements côtiers seront en vigilance. Beaucoup de vents aussi sur la Corse et beaucoup de pluie qui vont s'ajouter aux pluies d'aujourd'hui avec des risques d'inondations", ajoute la cheffe du service météo de TF1/LCI. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Évelyne Dhéliat