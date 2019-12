Météo : record de douceur à Perpignan

Quelques indices ont été laissés bien en évidence, mais sans eux, on pourrait presque oublier que c'est Noël au bord de la Méditerranée. À Perpignan et ses alentours, la température a dépassé les 20°C. Du jamais vu dans cette région un 25 décembre. Une aubaine pour les commerces, qui voient leur chiffre d'affaires en hausse. Les familles étaient nombreuses ce mercredi sur les terrasses et les plages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.