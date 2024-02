Météo très douce : est-ce normal ?

Sur la plage d’Hendaye ce mercredi dans l’après-midi, elles ont osé faire trempette. Avec 23 degrés et un grand soleil, il est difficile de se croire encore en hiver. Et c’est pareil partout en France. Neuf degrés au-dessus des normales à Biarritz, mais aussi à Nantes, plus de huit degrés. À Besançon, c’est six de plus, et sept à Paris. Cette douceur pose question. En effet, depuis deux ans, les températures, chaque mois, dépassent les moyennes de saison. Des pics en rose de plus en plus fréquents et intenses. Dans les vergers du Pays Basque, on s'inquiète de voir des cerisiers déjà bourgeonnés. “Là, on voit les bourgeons qui sont gonflés, qui pointent. Si on n’a pas suffisamment de froid en hiver, on peut avoir par la suite des floraisons très étalées, pas homogènes, et donc derrière ça ne donne pas une bonne récolte”, explique Maryse Cachenaut, productrice de cerises. Il n’y a pas de froid en vue dans les prochains jours. Demain, le thermomètre devrait encore grimper. TF1 | Reportage C. Auberger, H. Vilatte, S. Robin