Météo : un manque d'anticipation ?

En mode dérapage ou à l'arrêt total, avec la furieuse impression d'avoir été pris de court. Météo France s'est-elle trompée ? Le 8 janvier 2024, à 16 heures, l'Île-de-France et la Normandie ne sont encore qu'en vigilance jaune. Il faut attendre le lendemain, à 4h50, pour que deux départements franciliens passent en orange et six heures pour que ce niveau de vigilance gagne enfin la Normandie. Pris au piège en Île-de-France, condamnés à pousser leur voiture pour ne pas patiner, les saleuses ont-elles été déclenchées trop tard ? Sur l'A13 paralysé, les premières ne sont intervenues que vers cinq heures du matin. L'Essonne avait mieux anticipé dès 22 heures, le 8 janvier, mais cela n'a pas suffi. Dans les voitures à l'arrêt, certains automobilistes rêvaient peut-être à des pneus hiver, car la circulation est aussi une affaire d'équipement. En Île-de-France, rien n'oblige à en installer, pourtant 45% des Franciliens sont équipés. Mais il suffit d'un véhicule pour tout bloquer. En France, seuls 34 départements situés notamment dans les zones de montagne impose des équipements hivernaux dans une partie de leurs communes. TF1 | Reportage M. Croccel, E. Drouillac, S. Millanvoye