Météo : une journée à 40 °C à Bordeaux

Le Sud-Ouest a donc connu le premier grand pic de chaleur de l'été. Le thermomètre est monté jusqu'à 41,9 °C à Ciboure. C'est un record. Il a aussi fait plus de 40 °C à Bordeaux. Une chaleur dure à supporter surtout qu'on doit porter un masque comme le font de nombreux travailleurs. Nos journalistes nous plongent au cœur de la fournaise bordelaise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.