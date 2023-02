Météorite : chasse au trésor en Normandie

Elle se tient dans la paume de la main, et à vue d'œil, elle n'est pas si différente des autres cailloux, pourtant, c'est une météorite. La jeune Loïs Leblanc, une étudiante de 18 ans, l'a trouvé dans un champ voisin. C'est la troisième fois dans l'histoire qu'un fragment d'astéroïde observé dans le ciel est retrouvé après sa chute sur terre. Il a fallu examiner ses propriétés pour confirmer sa nature. Depuis mercredi, un groupe de scientifiques et de passionnés scrute une zone qui s'étend sur dix kilomètres. Peter Jenniskens est astronome et météorologue de l'Institut SETI à la NASA. Il est venu spécialement de San Francisco. Il se dit jaloux, mais content d'avoir guidé Loïs jusqu'à l'endroit où la météorite a été trouvée. Avec un drone, le planétologue Sylvain Bouley, essaie de repérer un cratère ou une plus grosse météorite. Le corps céleste a été confié à la chercheuse du Muséum national d'Histoire naturelle, Brigitte Zanda. Le fragment pourrait permettre de mieux comprendre les premiers instants du système solaire. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby