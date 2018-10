Météorologie : les chasseurs d'orage

Après un an de préparation pour quatre semaines de vol, des chercheurs du CNRS passent au plus près des zones orageuses à bord d'un avion pour mieux comprendre comment se forment les éclairs. L'objectif de ce projet est d’accroître les connaissances scientifiques sur ces phénomènes et ainsi prévoir de manière plus précise les orages. Cela permettra d'alerter des communautés sur l'imminence d'une intempérie et sa sévérité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.